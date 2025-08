Pas de Festival de la Tomate cette année à Neder-Over-Heembeek

La raison? Des coûts d’organisation devenus trop élevés, selon nos confrères de la DH.

Le Brussels Tomato Festival n’aura pas lieu cette année à la ferme Nos Pilifs. L’événement, qui rassemblait chaque année des passionnés autour de centaines de variétés de tomates, marque une pause après dix éditions.

► Relire | Le festival de la tomate fait son grand retour à Bruxelles ces 24 et 25 août

Mais l’équipe ne baisse pas les bras : un nouveau format, plus durable et aligné avec les valeurs de la ferme, est déjà en préparation pour août 2026. En attendant, une activité autour du potager sera organisée les 23 et 24 août, avec un collectionneur de tomates, poivrons et piments rares, et la possibilité d’acheter des semences.

Rédaction