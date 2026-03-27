Parlement bruxellois : le débat sur le budget 2026 débute avec une heure de retard faute de quorum

La séance plénière du Parlement bruxellois, consacrée au budget 2026, a débuté ce vendredi avec une heure de retard, faute de quorum.

La séance plénière du Parlement bruxellois consacrée au projet de budget 2026 du nouveau gouvernement régional a commencé avec une heure de retard, faute d’effectifs suffisants dans la majorité pour assurer le quorum.

Ce faux départ n’a pas manqué d’être vivement déploré, dans l’opposition, par Françoise De Smedt (PTB) et Zakia Khattabi (Ecolo). Indiquant que seuls 16 membres de la majorité étaient en séance à l’heure – il en fallait 45 pour assurer le quorum -, cette dernière n’a pas manqué de signaler que la séance avait été programmée à 8h30, à la demande de la majorité qui avait refusé sa proposition d’entamer les débats jeudi après-midi.

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avec Belga