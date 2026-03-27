Loubna Azghoud sur le vote du budget 2026 ce vendredi : “Ce sera un vote sans état d’âme, parce que nous prenons nos responsabilités”

Loubna Azghoud, cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois, était l’invitée de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Ce vendredi, le parlement bruxellois vote le budget 2026 qui sortira la Région des douzièmes provisoires. Mais pour de nombreux secteurs, les coupes budgétaires annoncées inquiètent et font grincer des dents. C’est notamment le cas chez Visit.brussels, le personnel a d’ailleurs prévu une action ce vendredi midi devant le Parlement bruxellois.

“Ce sera un vote sans état d’âme, parce que nous prenons nos responsabilités”, annonce Loubna Azghoud, cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois. Et de poursuivre : “Après – je le rappelle quand même – 615 jours de blocage, nous avons eu un gouvernement le 14 février, mené par le ministre-président Boris Dilliès. Aujourd’hui, en moins de trois semaines, le gouvernement nous a présenté un budget. Nous l’avons discuté encore la semaine passée et cette semaine au parlement. Aujourdh’ui, nous le votons. Forcément, c’est un budget pour lequel nous maîtrisons les dépenses. Et ne pas augmenter la dette. On sait que la dette de la Région bruxelloise est de 16 milliards d’euros. Elle a fait fois trois ces 10 dernières années. Le deficit budgétaire est de 1,241 milliard et ramené à 957 millions à la fin de l’année. L’objectif est de diminuer ce dificit budgtaire de près de 290 millions sur les 9 prochains mois et d’arriver à l’équilibre budgétaire en 2029.”

> Le budget bruxellois 2026 approuvé en commission

Rédaction