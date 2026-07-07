Parc de la Senne : une nouvelle fresque de Nicolas Pitz, fruit d’un processus participatif avec des jeunes

Bruxelles accueille une nouvelle fresque sur son parcours BD. Il s’agit de la 74e œuvre du circuit, réalisée par l’auteur bruxellois Nicolas Pitz dans le parc de la Senne. Elle est également le fruit d’un projet participatif mené avec une trentaine de jeunes du quartier Nord.

Depuis plus de trente ans, le parcours BD met en valeur le neuvième art dans l’espace public bruxellois. Réparties dans le centre-ville, à Laeken, Haren, Neder-Over-Heembeek et dans le quartier européen, les fresques rendent hommage aussi bien aux grands classiques qu’à des créations contemporaines.

Le projet a été développé avec le soutien du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers. Une trentaine de jeunes du quartier ont participé à des ateliers durant lesquels ils ont exprimé leur vision de leur environnement à travers des collages. Ces réalisations ont ensuite inspiré Nicolas Pitz pour concevoir la fresque.

■ Reportage Simon Breem et Marjorie Fellinger