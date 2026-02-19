Par quels moyens les élèves vont-ils à l’école? L’usage des voitures diminue progressivement

L’usage des voitures pour les trajets jusqu’à l’école diminue progressivement. De plus en plus d’élèves privilégient les transports en commun et les déplacements actifs (marche, vélo ou trottinette) pour se rendre à l’école, a communiqué jeudi Bruxelles Mobilité.

Tous les trois ans, les établissements scolaires doivent transmettre les données de mobilité des élèves à Bruxelles Mobilité. En 2025, 32,4% des trajets pour rejoindre l’école étaient réalisés en voiture ou en covoiturage contre 35,5% en 2023. Les déplacements actifs ont augmenté de 43% en 2023 à 45% en 2025. L’utilisation du vélo en particulier a fortement augmenté, passant de 3,4% en 2018 à 6,2% en 2025 pour les élèves et de 5% à 9,2% pour le personnel scolaire, sur la même période.

“Tous les parents veulent que leurs enfants arrivent à l’école en toute sécurité et les chiffres le confirment: de plus en plus d’enfants s’y rendent à pied ou à vélo“, déclare la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.

► Voir notre reportage | Défi des talents : 600 élèves découvrent les métiers techniques et technologiques

Cette évolution est d’autant plus visible pour les établissements disposant d’un Plan de déplacements scolaires (PDS). Cet outil vise à accompagner les élèves, les enseignants et les parents pour les encourager à utiliser des moyens de transports actifs et sûrs. Le PDS est utilisé actuellement par 336 écoles, représentant plus de 100.000 élèves dans la région.

“Les données récoltées confirment l’effet tangible des PDS sur les comportements de mobilité“, explique la responsable de la mobilité scolaire de Bruxelles Mobilité, Lore Vantomme. “Les écoles engagées dans la démarche adoptent plus rapidement les modes actifs. Nous travaillons avec chaque établissement pour offrir des outils adaptés, du matériel pédagogique aux formations spécialisées.”

Belga – Photo : Belga Image