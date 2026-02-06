 Aller au contenu principal
Défi des talents : 600 élèves découvrent les métiers techniques et technologiques

Des élèves ont participé au Défi des talents, une initiative qui leur permet de découvrir différents métiers en les pratiquant concrètement.

Cuisine, dressage d’assiettes, mécanique, coiffure ou encore développement web : les jeunes testent, expérimentent et découvrent parfois de nouvelles passions.

L’objectif est clair : faire connaître des métiers parfois méconnus, casser les stéréotypes et aider les élèves à trouver leur voie. Certains secteurs en pénurie, comme la carrosserie, offrent de réelles perspectives d’avenir.

Le Défi des talents a déjà permis de belles découvertes et se clôturera ce vendredi, avec l’ambition d’inspirer les professionnels de demain.

■ Reportage de Gilles Joinau

