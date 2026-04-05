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Pâques : une chasse aux œufs pas comme les autres à Jette

Ce dimanche de Pâques, beaucoup d’enfants sont partis à la traditionnelle chasse aux œufs.

À Jette, petits et grands étaient invités à se retrouver au centre d’art contemporain Atelier 34zéro.

Au programme, des œufs à trouver, bien sûr… mais pas en chocolat. Ce sont de vrais œufs du poulailler, pondus sur place. Joliment décorés, ces œufs ont été cachés dans tout le jardin.

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Ça fait partie de notre action ‘Social Art’“, explique Wodek, président de l’Atelier 34zéro. “Il y a de l’art, mais aussi un côté social pour les parents et pour les enfants.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira

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