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Paprika en faillite: 30 magasins belges ferment leurs portes, plus de 150 personnes perdent leur emploi

Le tribunal de l’entreprise a prononcé mercredi matin la faillite de la société CPBE, maison-mère de l’enseigne Paprika en Belgique, a confirmé le secrétaire permanent de Synova (ex-CGSLB), Benoit Mairlot.

Les 30 magasins encore actifs en Belgique ont fermé au fur et à mesure de l’après-midi. Au total, 122 personnes en magasins et 29 autres à la centrale perdent leur emploi.

Les magasins ont eu l’information dans le courant de l’après-midi et ont fermé au fur et à mesure comme le prévoit la procédure dans ce cas. Le personnel a repris ses effets personnels“, a détaillé M. Mairlot.

Paprika était en procédure de réorganisation judiciaire depuis le 5 mars et aucun repreneur ne s’est manifesté à l’échéance de la procédure le 26 juin. Le tribunal de l’entreprise a dès lors déclaré la faillite.

Pour le syndicat libre Synova, “cette faillite est avant tout un drame humain. Après plusieurs années d’incertitude et de restructurations successives, les travailleuses et les travailleurs voient leurs efforts réduits à néant et se retrouvent aujourd’hui confrontés à la perte de leur emploi“.

Belga – Photo : Facebook – Anspach Shopping

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