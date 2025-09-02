Ouverture d’un procès sur un point de vente de stupéfiants à Forest ce vendredi

Un procès relatif au démantèlement d’un point de vente de stupéfiants (hotspot) situé Place Saint-Antoine à Forest s’ouvre ce 5 septembre 2025 devant la 47e chambre correctionnelle du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

En tout, 16 prévenus, dont 3 encore sous les liens du mandat d’arrêt, sont poursuivis par le Ministère public pour vente et détention de stupéfiants (cannabis et cocaïne) en association, ainsi que pour détention de munitions.

Selon le parquet, cette association de malfaiteurs aurait été active de février 2024 à novembre 2024. Les personnes qui comparaîtront devant le tribunal sont suspectées d’avoir participé à divers titres à cette association (allant des dirigeants aux vendeurs, en passant par les guetteurs, les rabatteurs, la nourrice – la personne qui garde les stupéfiants – et les réapprovisionneurs).

Quatre audiences sont prévues pour ce procès : le vendredi 5 septembre, le mercredi 10 septembre, le vendredi 12 septembre et le jeudi 18 septembre. Ces audiences se dérouleront en la salle 0.30 du Palais de Justice (Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles).

