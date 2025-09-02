Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Ouverture d’un procès sur un point de vente de stupéfiants à Forest ce vendredi

Un procès relatif au démantèlement d’un point de vente de stupéfiants (hotspot) situé Place Saint-Antoine à Forest s’ouvre ce 5 septembre 2025 devant la 47e chambre correctionnelle du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

En tout, 16 prévenus, dont 3 encore sous les liens du mandat d’arrêt, sont poursuivis par le Ministère public pour vente et détention de stupéfiants (cannabis et cocaïne) en association, ainsi que pour détention de munitions.

Selon le parquet, cette association de malfaiteurs aurait été active de février 2024 à novembre 2024. Les personnes qui comparaîtront devant le tribunal sont suspectées d’avoir participé à divers titres à cette association (allant des dirigeants aux vendeurs, en passant par les guetteurs, les rabatteurs, la nourrice – la personne qui garde les stupéfiants – et les réapprovisionneurs).

Quatre audiences sont prévues pour ce procès : le vendredi 5 septembre, le mercredi 10 septembre, le vendredi 12 septembre et le jeudi 18 septembre. Ces audiences se dérouleront en la salle 0.30 du Palais de Justice (Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles).

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

02 septembre 2025 - 12h43
Modifié le 02 septembre 2025 - 12h43
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales