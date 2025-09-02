Ouverture de la première école de cuisine 100% végétale de Belgique

Répondant au nom d’Oxalis, elle compte une douzaine de formateurs, experts en cuisine végétale, alimentation vivante et durable, pâtisserie végétale, boulangerie végétale ou encore en fermentation naturelle, ont annoncé les fondateurs mardi par communiqué de presse.

La première école de cuisine 100% végétale de Belgique va ouvrir ses portes le 11 septembre prochain à Bruxelles.

Installée chaussée de Wavre à Auderghem, l’école proposera des formations accessibles aux professionnels grâce à différents modules de deux jours, mais aussi aux particuliers avec des cours de trois ou quatre heures abordant des thèmes comme le barbecue végétal, le poke bowl, des sushis, des mezze libanais, des cochonnailles végétales, les classiques belges revisités, de la food porn végétale… “Les écoles hôtelières traditionnelles sont centrées sur la cuisine classique. Je souhaite combler ce manque et aider aussi les professionnels de l’horeca à se former à ce qui est, pour moi, la cuisine du futur”, explique Corentin Crutzen, fondateur d’Oxalis. Ce dernier affiche une expérience de 13 ans en cuisine, dont 10 passés en France. Chef et instituteur de formation, il donne des cours de cuisine végétale depuis 3 ans à Bruxelles.

Des cours pour enfants accompagnés d’adultes auront également lieu les mercredis après-midi. Le parrain de l’école est le chef étoilé belge René Mathieu, dont le restaurant “Le Fields” au Grand-Duché du Luxembourg a été élu meilleur restaurant de légumes du monde en 2020 et 2021. L’établissement organisera d’abord une journée portes ouvertes ce samedi de 10h00 à 18h00.

Belga