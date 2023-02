Ouverture de la première Brussels House à Milan : “Une vitrine pour notre ville”

Giuseppe Sala, maire de Milan, et le Secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet ont inauguré jeudi soir la première Brussels House dans le quartier milanais de Porta Nuova.

Cette Brussels House vise à devenir une vitrine pour la Région bruxelloise dans ce quartier prisé dans les domaines de la culture et des affaires. Il s’agit d’une maison ouverte qui offrira aussi un espace aux organisations et entreprises belges et bruxelloises pour organiser des activités, elle accueille aussi les bureau des représentants économiques et touristiques de la Région bruxelloise à Milan.

À côté de l’exposition permanente de réalisations « Made in Bruxelles », de nombreux événements prenant place dans et autour de la Brussels House seront organisés.

“Bruxelles est unique et présente des atouts uniques. Nous sommes souvent trop modestes alors que nous avons des entreprises, des produits, des artistes, des architectes, des restaurants… parmi les meilleurs au monde. Les Brussels Houses constituent une véritable vitrine pour notre merveilleuse ville. Grâce à elles, nous pourrons montrer au monde, dans des sites stratégiques, qui nous sommes et ce dont nous sommes capables“, déclare Pascal Smet, Secrétaire d’État bruxellois aux Relations internationales et au Commerce extérieur.

​Les Brussels Houses sont le fruit d’une collaboration entre visit.brussels, hub.brussels, brussels.international et commissioner.brussels. La Région bruxelloise nourrit l’ambition d’en ouvrir dans d’autres villes stratégiques. La deuxième Brussels House s’ouvrira à Barcelone en septembre de cette année.

V.d.T. – Photo : Cabinet de Pascal Smet