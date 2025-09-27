Passer la navigation
Oud-Heverlee Louvain et Anderlecht se neutralisent en ouverture de la 9e journée

Oud-Heverlee Louvain et le Sporting d’Anderlecht ont partagé l’enjeu (1-1) vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Jupiler Pro League. Youssef Maziz (80e) a répondu au but d’ouverture de Luis Vazquez (55e). David Hubert, l’entraîneur louvaniste, a ainsi pris un point contre son ancien équipe.

Face à l’avant-dernier du championnat, Anderlecht espérait pouvoir se rapprocher de l’Union Saint-Gilloise. Mais les Mauves n’ont pas véritablement honoré leur statut de favoris dans cette rencontre.

La partie a été disputée et relativement équilibrée, chaque équipe dominant à tour de rôle. Si Nathan-Dylan Saliba s’est offert une première possibilité (30e), à laquelle Sory Kaba (32e) et Oscar Gil (36e) ont répondu, il a toutefois fallu attendre la seconde période pour voir le marquoir de Den Dreef s’animer. Sur un coup franc bien donné au second poteau par Nilson Angulo, Luis Vazquez a surgi pour reprendre le ballon du genou et tromper Tobe Leysen (55e, 0-1).

Bien dans son match, Anderlecht a maîtrisé avant de perdre le fil de la rencontre. Le pressing d’OHL a porté ses fruits dans le dernier quart d’heure, avec une égalisation signée Youssef Maziz (80e, 1-1). Le médian a repris en volée un ballon mal dégagé par la défense anderlechtoise à l’entrée de la surface.

Dans la foulée, les Louvanistes ne sont pas passés loin de passer devant, mais Colin Coosemans a sorti l’arrêt qu’il fallait (82e). Finalement, un partage a sanctionné ce match d’ouverture de la 9e journée. Anderlecht reste 2e avec 15 points. Louvain est toujours 15e avec 8 points.

27 septembre 2025 - 11h38
Modifié le 27 septembre 2025 - 11h38
 

