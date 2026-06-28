Intempéries : Les pompiers de Bruxelles ont clôturé 120 interventions

Les pompiers de Bruxelles poursuivent, dimanche à la mi-journée, leurs interventions à la suite des orages qui ont traversé la capitale dans la nuit de samedi à dimanche. Les appels continuent d’affluer vers le numéro 1722, a indiqué leur porte-parole, Walter Derieuw.

Vers 12 h 00, les équipes avaient déjà clôturé environ 120 interventions. Dans le même temps, un nombre similaire d’interventions restait en attente, le flux d’appels continuant à évoluer en permanence.

Afin de faire face à cette importante charge de travail, le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) a mobilisé de petits véhicules, chacun doté d’un équipage de deux personnes. Ces équipes sont notamment chargées des interventions liées aux inondations, aux infiltrations d’eau ainsi qu’au tronçonnage de branches et d’arbres.

Les dégâts recensés concernent principalement des caves et des habitations inondées, des infiltrations d’eau, ainsi que des arbres, des branches et des objets déplacés par les fortes rafales de vent. Les pompiers poursuivent le traitement des demandes au fur et à mesure de leur arrivée.

Belga