Intempéries: les parcs régionaux bruxellois fermés dès 19h

Les parcs, réserves naturelles, bois régionaux et la forêt de Soignes bruxelloise gérés par Bruxelles Environnement seront fermés au public à partir de 19h00 samedi en raison des fortes rafales de vent annoncées, a indiqué l’administration régionale.

Cette décision a été prise alors que des rafales d’au moins 80 km/h sont attendues. Bruxelles Environnement recommande également d’éviter de circuler à proximité des arbres sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise, en raison du risque accru de chute de branches ou d’arbres.

L’administration explique suivre en permanence l’évolution des conditions météorologiques en collaboration avec l’Institut royal météorologique (IRM). Lorsque les vents dépassent 80 km/h, elle peut décider de restreindre l’accès aux espaces verts régionaux dont elle assure la gestion afin de garantir la sécurité des promeneurs.

Les arbres sont rendus plus vulnérables par les effets du changement climatique, notamment la multiplication des épisodes de sécheresse, de canicule et de tempête, souligne Bruxelles Environnement. Les risques de chute deviennent alors plus importants et restent difficiles à prévoir.

Des avis de fermeture, de la rubalise ou des chaînes de signalisation sont installés aux différentes entrées des sites concernés. Les gardiens de parc ainsi que les gardes et surveillants forestiers sont mobilisés pour informer le public et faire respecter les mesures.

Une fois l’épisode venteux terminé, les équipes de Bruxelles Environnement procéderont à l’inspection, au nettoyage et à la sécurisation des espaces verts. Les chemins encombrés par des branches ou des troncs seront dégagés et les arbres déstabilisés seront pris en charge par les élagueurs spécialisés. Les parcs et bois rouvriront progressivement au fur et à mesure de leur sécurisation. Certaines tempêtes peuvent toutefois nécessiter plusieurs jours d’intervention avant une réouverture complète des sites.

Belga