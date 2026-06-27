Summer Bailli : un programme de relance commerciale et de fête pour la rue du Bailli
Après près d’un an de travaux, la rue du Bailli tourne la page et fête son retour avec le Summer Bailli.
Pour marquer le coup, la STIB a transformé un tram de la ligne 81 en scène mobile : baffles jusqu’au fond de la rame, DJ à bord et parcours de 30 minutes à travers les rues de la capitale. Une Tram Party gratuite et ouverte à tous, qui a visiblement eu l’effet escompté.
■ Reportage de Claire Vermeulen, Charlotte Pire et Quentin Carbonnelle