Ville de Bruxelles: taxes doublées contre les dépôts clandestins dès le 1er août

La Ville de Bruxelles prévoit de durcir sa politique de lutte contre les dépôts clandestins en doublant plusieurs taxes sur les incivilités à partir du 1er août et en élargissant, dès l’automne, les possibilités d’enlèvement gratuit des encombrants. Ces mesures seront soumises au conseil communal lundi, a annoncé samedi l’échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen (PS).

Le nouveau règlement-taxe prévoit notamment que les dépôts clandestins “classiques” seront désormais taxés à 1.000 euros par mètre cube, contre 500 euros actuellement. Les déchets dangereux et de construction passeront de 1.000 à 2.000 euros par mètre cube.

Les sacs-poubelle non autorisés déposés sur la voie publique seront taxés à 400 euros par sac, contre 150 euros aujourd’hui. Les sacs réglementaires ou les cartons sortis en dehors des horaires autorisés donneront lieu à une taxe de 200 euros par sac ou par mètre cube. Les graffiti illégaux seront, eux, taxés à 1.000 euros par mètre carré, contre 500 euros actuellement.

Selon l’échevin, ces adaptations tiennent compte de l’augmentation des coûts liés au traitement des déchets. En 2025, cette prise en charge a coûté deux millions d’euros à la Ville, dont 600.000 euros pour l’évacuation de 1.891 tonnes de dépôts clandestins.

Parallèlement, la Ville entend renforcer les alternatives gratuites. À partir de l’automne, les habitants pourront bénéficier de deux enlèvements à domicile par an, contre un actuellement, et déposer jusqu’à trois mètres cubes d’encombrants à chaque passage, au lieu de deux. La même capacité sera autorisée dans les recyparks mobiles.

Combiné au service annuel gratuit de Bruxelles-Propreté, ce dispositif permettra à chaque habitant de faire enlever gratuitement jusqu’à 15 mètres cubes d’encombrants par an, contre neuf actuellement, soit une augmentation de 67%, souligne la Ville.

Belga