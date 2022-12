Opération de contrôle des camions, cars, taxis… : un véhicule sur cinq en infraction

Bruxelles Mobilité a mené cette opération de contrôle spécifique sur trois sites, ce mercredi.

Comme c’est le cas plusieurs fois par an, l’agence régionale Bruxelles Mobilité a mené ce mercredi une large opération de contrôle à l’encontre des véhicules de transport régulier en Région bruxelloise.

Trois sites étaient prévus durant cette journée de contrôles : à Uccle, les camionnettes et le transport régulier spécialisé étaient visées ; à Woluwe-Saint-Lambert, les contrôles concernaient principalement les véhicules d’auto-école, les camionnettes et les remorques ; et à Laeken, l’accent était mis sur les camionnettes et les camions. Sur les trois sites, les véhicules de location avec chauffeur et les taxis étaient également contrôlés.

Bruxelles Mobilité était accompagné du SPF Mobilité, de l’Inspection régionale du travail, de l’AFSCA et de Bruxelles Propreté durant cette opération de contrôles.

Ce mercredi, 456 contrôles ont été effectués sur 261 véhicules et chantiers, précise l’agence régionale. 20% d’entre eux étaient en infraction : 54 présentaient des régularités, 14 procès-verbaux ont été dressés, 1 permis a été retiré pour 15 jours, 1 cargaison a été saisie et 1 chantier a été arrêté.

Gr.I. – Photo : Bruxelles Mobilité