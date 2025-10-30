Passer la navigation
Opération de contrôle de commerces de nuit à Auderghem : plus de 200 cigarettes électroniques saisies

Les cigarettes électroniques, souvent contrefaites ou interdites à la vente, ont constitué le principal fait délictueux relevé lors d’une opération de contrôle menée lundi, a indiqué jeudi la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem). L’action, coordonnée avec le SPF Santé publique, l’Afsca et l’ONSS, a visé plusieurs épiceries et nightshops situés chaussée de Wavre, à Auderghem.

Au total, neuf commerces ont été inspectés. Quatre d’entre eux étaient en infraction, principalement pour la vente ou la détention de cigarettes électroniques illégales. Plus de 200 cigarettes électroniques ont été saisies. Ces infractions ont donné lieu à des amendes allant de 3.000 à 5.000 euros, mais aucune fermeture n’a été ordonnée.

Les services partenaires ont également relevé divers manquements en matière d’hygiène, ainsi que la présence de produits non conformes. En plus des cigarettes électroniques, du miel à prétendues vertus aphrodisiaques et plusieurs cosmétiques ne respectant pas les normes européennes ont été saisis lundi.

Belga – Photo : Belga

