“On veut une ville du 21e siècle” : la place Van Meenen en passe de devenir plus verte et piétonne

Le projet de réaménagement est actuellement soumis à enquête publique jusqu’au 24 février. Il vise à recentrer cet espace emblématique sur les usages piétons, la verdurisation et la convivialité. Pour en parler, Catherine Morenville (Ecolo) échevine de la Mobilité à Saint-Gilles était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

La place Van Meenen pourrait bientôt changer de visage. “Le parking a déjà été en partie supprimé il y a deux ans. Il ne reste aujourd’hui que celui de la cour d’honneur, qui sera supprimé à l’exception d’une dizaine de places pour des besoins spécifiques”, explique Catherine Morenville (Ecolo), échevine de la Mobilité et de l’Urbanisme. “Le marché restera, mais on doit garder une partie minérale pour l’accueillir.”

Le projet concerne aussi l’avenue Adolphe Demeur, qui sera verdurisée et mieux connectée à la place. “On va retrouver une place Van Meenen plus proche de son statut public d’origine”, souligne l’échevine. Au total, 26 arbres supplémentaires seront plantés, avec des bancs, une plaine de jeux, des jets d’eau et une grande zone centrale dédiée au marché.

La réduction du stationnement est assumée. “On a déjà perdu une quarantaine de places, compensées avenue Ducpétiaux. Ici, on en perdra encore 29 sur la cour d’honneur elle-même et 28 places sur l’avenue Demeur”, précise Catherine Morenville. Une évolution qui suscite des critiques, mais “nécessaire si l’on veut une ville du XXIᵉ siècle et lutter contre le réchauffement climatique”. Elle rappelle que “deux tiers des ménages saint-gillois n’ont pas de voiture.”

Estimé à plus de 1,3 million d’euros, le projet doit encore trouver ses financements, dans un contexte régional compliqué. Une commission de concertation est prévue le 10 mars.

■ Interview de Catherine Morenville (Ecolo) échevine de la Mobilité à Saint-Gilles au micro de Vanessa Lhuillier