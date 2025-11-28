“On touche tous ceux qui ont construit une carrière ”, Raoul Hedebouw dénonce les mesures “antisociales” de l’Arizona

Invité dans Bonjour Bruxelles, Raoul Hedebouw, président du PTB dénonce les choix du gouvernement fédéral, qu’il juge contraire aux promesses électorales.

Si le respect pour le Premier ministre Bart De Wever reste toujours là, Raoul Hedebouw critique les mesures “qui touchent tous les Belges” et participent à un “diviser pour mieux régner”. Il pointe notamment l’indexation partielle des salaires au-dessus de 4 000 euros brut, qui pourrait coûter jusqu’à 20 000 euros sur une carrière. “C’est fou comme signal alors que le MR prétend valoriser le travail”, déplore-t-il.

► Revoir | Budget fédéral : le gouvernement a conclu un accord, voici ce qu’il contient

Ainsi, les récents mouvements syndicaux, dont trois jours de grève nationale, traduisent selon lui une colère sociale très forte et notamment autour de la réforme des pensions et de l’indexation. Sur le budget, le président du PTB dénonce la priorité donnée aux économies et à l’armement, au détriment donc, des travailleurs.

“C’est la fin du profitariat”, a clamé le chef de groupe N-VA, Axel Ronse au débat à la Chambre hier soir. Là encore, le président du PTB s’insurge : “Il y a toujours eu des profiteurs, mais là, on estime que tous les chômeurs sont des profiteurs. C’est une campagne idéologique de la droite et je le regrette, de dire que si le pauvre est pauvre, c’est de sa faute et pas de celle du système”.

Concernant l’augmentation des dépenses dans l’armement, Raoul Hedebouw plaide pour investir dans le social plutôt que dans la guerre.

Enfin, il fustige Georges-Louis Bouchez, actuellement au Qatar, alors que les mesures du budget sont en cours de débat. “Il vote pleins de mesures antisociales, et après quand il faut les défendre, il se vire au Qatar”, déplore le président du PTB.

■ Interview de Raoul Hedebouw, président du PTB au micro de Fabrice Grosfilley