Olivier Willocx (MR) sur les discussions budgétaires : “Au plus on fera des efforts vite, au moins ce sera douloureux longtemps”

Olivier Willocx, député bruxellois pour le Mouvement réformateur, était l’invité de Bonjour Bruxelles. Il a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley sur les négociations en cours à Bruxelles.

Hier, les différents négociateurs bruxellois se sont vus pendant plus de quatre heures. Une nouvelle réunion a lieu ce matin et des réunions sont programmées jusqu’à la fin de la semaine. Pour Olivier Willocx : “Je me réjouis que les gens parlent, je pense que quand les gens se parlent c’est mieux qu’on ne fasse pas trop de bruit autour”, un appel du député à éviter trop de déclarations hâtives pendant ces discussions.

Au niveau des négociations budgétaires, Olivier Willocx déclare que “aujourd’hui la feuille de route, c’est de trouver un milliard dans le budget régional et avec une planification dans le temps. Je pense qu’aujourd’hui c’est un peu le but de l’exercice de ces jours-ci, en sachant que personne n’a envie de faire de concessions et que personne n’a l’air d’être pressé. Donc ça prend peut-être trop de temps, mais parfois c’est nécessaire.” Le député annonce qu’il y a un consensus sur le fait que la situation économique de la Région bruxelloise est mauvaise et que des mesures doivent être prises.

Sur les chiffres, l’économie n’est pas claire : pour Olivier Willocx, il faut faire des économies qui pourraient être supérieures à un milliard d’euros. Le député a déclaré : “Je pense qu’au plus on fera des efforts vite, au moins ce sera douloureux longtemps.”

Sur le rythme des discussions et l’urgence de devoir voter un budget, le député bruxellois estime : “S’il y a confusion sur les objectifs et que ça doit venir sur la table dans 2 ou 3 semaines, ça sera très moche. Donc je préfère qu’on ait bien discuté de tout, qu’on ait bien analysé tout, qu’on ait bien compris là où on allait faire des économies et qu’on soit tous alignés là-dessus. C’est parfois préférable.” Olivier Willocx veut éviter un budget négocié dans la précipitation.

Sur les marges de manœuvre budgétaires, il faut aller chercher “dans les explosions de budget qu’on a connues ces cinq dernières années. C’est notre position de principe. Si vous regardez là où ça a explosé, c’est probablement là qu’il va falloir essayer de voir.” Pour le député, il va falloir regarder un peu partout, dans tous les domaines, pour faire des économies. Des analyses des recettes devront aussi être réalisées, selon le libéral.