Octobre Rose : un mois pour sensibiliser, dépister et soutenir la lutte contre le cancer du sein

Cette maladie touche aujourd’hui 1 femme sur 8 au cours de sa vie, avec près de 12 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2023 rien qu’en Belgique.

Chaque année, le mois d’octobre voit fleurir le rose un peu partout en Belgique. Derrière cette couleur symbolique, un objectif important : sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, première cause de cancer chez les femmes entre 16 et 35 ans.

Si les campagnes de sensibilisation se multiplient, le taux de participation au dépistage reste insuffisant. Le Mammotest, proposé gratuitement aux femmes de 50 à 69 ans, n’est utilisé que par 8,6 % des femmes invitées à Bruxelles. C’est pourtant un outil efficace pour détecter la maladie à un stade précoce, avec des chances de guérison bien plus élevées.

Cette année encore, l’association Think Pink relance sa campagne « J’peux pas, j’ai mammo », afin d’inciter les femmes à ne pas remettre leur santé à demain. Elle coordonne également la Race for the Cure, une série de marches et courses solidaires organisées dans tout le pays entre le 20 septembre et le 2 novembre.

