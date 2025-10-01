Octobre Rose : un mois pour sensibiliser, dépister et soutenir la lutte contre le cancer du sein
Cette maladie touche aujourd’hui 1 femme sur 8 au cours de sa vie, avec près de 12 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2023 rien qu’en Belgique.
Chaque année, le mois d’octobre voit fleurir le rose un peu partout en Belgique. Derrière cette couleur symbolique, un objectif important : sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, première cause de cancer chez les femmes entre 16 et 35 ans.
Si les campagnes de sensibilisation se multiplient, le taux de participation au dépistage reste insuffisant. Le Mammotest, proposé gratuitement aux femmes de 50 à 69 ans, n’est utilisé que par 8,6 % des femmes invitées à Bruxelles. C’est pourtant un outil efficace pour détecter la maladie à un stade précoce, avec des chances de guérison bien plus élevées.
Cette année encore, l’association Think Pink relance sa campagne « J’peux pas, j’ai mammo », afin d’inciter les femmes à ne pas remettre leur santé à demain. Elle coordonne également la Race for the Cure, une série de marches et courses solidaires organisées dans tout le pays entre le 20 septembre et le 2 novembre.
Des symboles de soutien
Au cœur de cette mobilisation, le ruban rose reste un emblème fort. Décliné en plusieurs teintes par Think Pink et Pink Ribbon, il symbolise la diversité des parcours face à la maladie : diagnostic, traitement, rémission, rechute ou accompagnement d’un proche.
De son côté, Pink Ribbon lance sa campagne « Shine a light » avec un ruban rose fluorescent, pour « faire briller » la cause. L’association rappelle que 1 cancer sur 3 pourrait être évité grâce à un mode de vie sain, et que beaucoup de femmes ne connaissent pas les 9 signaux d’alerte du cancer du sein. Son outil Mammoquiz, désormais disponible en 8 langues, vise à mieux informer.
Le Parlement européen s’est également paré de rose pour le mois d’octobre.
La Clinique Saint-Jean s'active
Si les initiatives locales ne manquent pas, la Clinique Saint-Jean à Bruxelles propose un programme dense ce mois-ci.
Journée portes ouvertes (10/10) : pour découvrir les coulisses de la Clinique du sein, rencontrer les équipes, visiter les lieux et participer à un concours.
Séances d’autopalpation (1/10 et 14/10) : des ateliers pour apprendre à détecter les anomalies.
Mammocafé (tout le mois) : une invitation à venir se faire dépister à deux, entre amies ou proches, avec un moment convivial à la clé.
Photoboobs : un concours photo engagé pour faire passer un message fort via les réseaux sociaux.
Quizz interactif en ligne : pour tester ses connaissances sur la maladie, casser les tabous et peut-être gagner un lot.
Au-delà des chiffres et des événements, Octobre Rose est avant tout un appel à l’action. À l’information : beaucoup de femmes ignorent encore les signes d’alerte ou n’osent pas parler de leur maladie. À la solidarité : porter un ruban, participer à une course, partager une photo, ce sont autant de gestes de soutien. Et enfin, à la prévention : un diagnostic précoce sauve des vies.
Rédaction