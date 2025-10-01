Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Octobre Rose : un mois pour sensibiliser, dépister et soutenir la lutte contre le cancer du sein

Cette maladie touche aujourd’hui 1 femme sur 8 au cours de sa vie, avec près de 12 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2023 rien qu’en Belgique.

Chaque année, le mois d’octobre voit fleurir le rose un peu partout en Belgique. Derrière cette couleur symbolique, un objectif important : sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, première cause de cancer chez les femmes entre 16 et 35 ans.

► Lire aussi | Octobre rose : la Fondation contre le cancer veut sensibiliser les jeunes femmes à l’autopalpation

Si les campagnes de sensibilisation se multiplient, le taux de participation au dépistage reste insuffisant. Le Mammotest, proposé gratuitement aux femmes de 50 à 69 ans, n’est utilisé que par 8,6 % des femmes invitées à Bruxelles. C’est pourtant un outil efficace pour détecter la maladie à un stade précoce, avec des chances de guérison bien plus élevées.

Cette année encore, l’association Think Pink relance sa campagne « J’peux pas, j’ai mammo », afin d’inciter les femmes à ne pas remettre leur santé à demain. Elle coordonne également la Race for the Cure, une série de marches et courses solidaires organisées dans tout le pays entre le 20 septembre et le 2 novembre.

► Reportage | 1700 personnes ont couru pour la lutte contre le cancer du sein (02/10/2022)

Des symboles de soutien

Au cœur de cette mobilisation, le ruban rose reste un emblème fort. Décliné en plusieurs teintes par Think Pink et Pink Ribbon, il symbolise la diversité des parcours face à la maladie : diagnostic, traitement, rémission, rechute ou accompagnement d’un proche.

► Lire aussi | Pink Ribbon réclame une généralisation du test génétique de dépistage du cancer du sein

De son côté, Pink Ribbon lance sa campagne « Shine a light » avec un ruban rose fluorescent, pour « faire briller » la cause. L’association rappelle que 1 cancer sur 3 pourrait être évité grâce à un mode de vie sain, et que beaucoup de femmes ne connaissent pas les 9 signaux d’alerte du cancer du sein. Son outil Mammoquiz, désormais disponible en 8 langues, vise à mieux informer.

Le Parlement européen s’est également paré de rose pour le mois d’octobre.

© Belga

La Clinique Saint-Jean s'active

Si les initiatives locales ne manquent pas, la Clinique Saint-Jean à Bruxelles propose un programme dense ce mois-ci.

 

  • Journée portes ouvertes (10/10) : pour découvrir les coulisses de la Clinique du sein, rencontrer les équipes, visiter les lieux et participer à un concours.

  • Séances d’autopalpation (1/10 et 14/10) : des ateliers pour apprendre à détecter les anomalies.

  • Mammocafé (tout le mois) : une invitation à venir se faire dépister à deux, entre amies ou proches, avec un moment convivial à la clé.

  • Photoboobs : un concours photo engagé pour faire passer un message fort via les réseaux sociaux.

  • Quizz interactif en ligne : pour tester ses connaissances sur la maladie, casser les tabous et peut-être gagner un lot.

Au-delà des chiffres et des événements, Octobre Rose est avant tout un appel à l’action. À l’information : beaucoup de femmes ignorent encore les signes d’alerte ou n’osent pas parler de leur maladie. À la solidarité : porter un ruban, participer à une course, partager une photo, ce sont autant de gestes de soutien. Et enfin, à la prévention : un diagnostic précoce sauve des vies.

► Relire | Aucune invitation au dépistage du cancer du sein envoyée à Bruxelles en 2025

Au-delà des chiffres et des événements, Octobre Rose est un appel à l’action. À l’information, d’abord : beaucoup de femmes ignorent encore les signes d’alerte ou n’osent pas parler de leur maladie, surtout lorsqu’elle devient métastatique. À la solidarité, ensuite : porter un ruban, participer à une course, partager une photo, ce sont autant de gestes de soutien. Et enfin, à la prévention : car un diagnostic précoce sauve des vies.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

01 octobre 2025 - 15h12
Modifié le 01 octobre 2025 - 15h12
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales