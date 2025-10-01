Octobre rose : la Fondation contre le cancer veut sensibiliser les jeunes femmes à l’autopalpation

La Fondation contre le cancer souligne mercredi l’importance de tenir compte des jeunes femmes pour la sensibilisation et l’importance de l’autopalpation pour prendre en charge des cancers du sein à un stade précoce, à l’occasion de la campagne Octobre rose. Elle pointe des retards de diagnostic chez certaines patientes plus jeunes, en raison d’un manque de sensibilisation.

Le cancer du sein est la première cause de cancer chez les femmes de 16 à 35 ans, rappelle la Fondation. Toutefois, seulement 25% des cas chez les jeunes sont détectés au stade 1, contre 44% chez les femmes de 36 ans et plus.

La Fondation contre le cancer note également que le traitement est souvent calqué sur celui des femmes plus âgées, alors que les cancers du sein chez les femmes pré-ménopausées sont “biologiquement et cliniquement différents“. Les tumeurs sont plus difficiles à traiter, les mutations génétiques sont plus fréquentes et les caractéristiques moléculaires sont distinctes.

Elle indique néanmoins que le taux de survie à cinq ans des jeunes femmes est passé de 87% à 93% ces dernières années. “À 15 ans après le diagnostic, 80 % des jeunes patientes sont toujours en vie“, précise la Fondation qui note qu’environ 12 jeunes femmes décèdent du cancer du sein chaque année en Belgique.

► Lire aussi | Pink Ribbon réclame une généralisation du test génétique de dépistage du cancer du sein

Belga – Photo : Belga