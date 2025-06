Médicament, taxe kilométrique, sécurité autour des sites nucléaires : tout ce qui change ce 1er juillet

Qui dit nouveau mois, dit forcément changements. BX1 fait le point sur tout ce qui change pour les Bruxellois le 1er juillet.

Un nouveau médicament disponible en pharmacie, une adaptation de l’offre De Lijn ou encore une indexation des salaires pour 360.000 personnes : voici ce qui chance ce 1er juillet.

Un médicament contre l’obésité disponible en pharmacie

À partir du 1er juillet, les pharmacies proposeront, sur prescription, le médicament contre l’obésité Wegovy, a confirmé son fabricant, l’entreprise danoise Novo Nordisk. Auparavant, Ozempic, un médicament pour les personnes atteintes de diabète de type 2, était utilisé pour traiter l’obésité.

Contrairement à Ozempic, aussi produit par Novo Nordisk, Wegovy est spécifiquement destiné au traitement de l’obésité. Un troisième médicament, Mounjaro, produit par la société Eli Lilly, bénéficie quant à lui d’une autorisation sur le marché belge pour traiter tant l’obésité que le diabète.

Wegovy contient le même principe actif qu’Ozempic, le sémaglutide, qui réduit l’appétit. En raison d’une forte demande en Ozempic depuis 2022 à la suite de son utilisation comme traitement amaigrissant, le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, avait introduit des restrictions de prescription fin 2023. Depuis lors, ce médicament est réservé aux patients diabétiques et aux personnes souffrant d’obésité sévère. Aucune restriction n’a cependant été imposée pour Mounjaro.

Novo Nordisk a déposé une demande auprès de l’Inami pour que le nouveau médicament soit remboursé. La décision est attendue pour début 2026. Ozempic et n’est quant à lui remboursé que dans le cadre d’un traitement du diabète, ce qui sera également le cas pour Mounjaro à partir du 1er juillet. Eli Lilly indique par ailleurs qu’une demande de remboursement du Mounjaro prescrit contre l’obésité sera introduite prochainement.

D’après une estimation du journal De Tijd, l’Inami a remboursé pour près de 76 millions d’euros de médicaments à base de sémaglutide en 2024, soit trois fois plus qu’en 2021.

Des militaires pour sécuriser les sites nucléaires

À partir du 1er juillet, des militaires assureront la sécurité des centrales nucléaires de Doel et Tihange. Un protocole de coopération en ce sens a été signé le 10 juin entre les départements des ministres de l’Intérieur et de la Défense, Bernard Quintin et Theo Francken.

Actuellement, la surveillance de ces sites est assurée par la DAB, direction de la sécurisation de la police fédérale, compétente également pour d’autres missions comme le transport des détenus vers les tribunaux. Mais les effectifs manquent et des inspecteurs sont mobilisés pour des tâches qui incomberaient à d’autres. Cet accord permettra de libérer de la capacité policière de l’ordre de 200 agents pour, par effet de domino, renforcer la sécurité à Bruxelles et dans d’autres endroits du pays, ont indiqué les cabinets compétents.

Le 1er décembre, des militaires assureront également la sécurité des installations nucléaires de Mol, Geel et Dessel et, le 1er avril 2026, celle du site de Fleurus.

La taxe kilométrique pour les poids lourds indexée

La taxe kilométrique destinée aux poids lourds sera indexée dès le 1er juillet prochain en Région bruxelloise et en Flandre, a indiqué Viapass, l’organisme public en charge de ce prélèvement.

Le prélèvement kilométrique est d’application en Belgique depuis avril 2016, selon le principe de l’utilisateur payeur: les usagers des autoroutes et principales routes nationales paient en fonction des kilomètres parcourus, du poids et du taux de pollution de leur véhicule. Il concerne les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

Les véhicules sont contrôlés grâce à des OBU (On Board Unit), des dispositifs qui enregistrent les kilomètres parcourus par les camions. Les logiciels de ces OBU seront automatiquement mis à jour avec les nouveaux tarifs dès le 1er juillet. Seule la Wallonie n’a pas prévu de changement de prix.

Un changement est par ailleurs à noter sur le réseau flamand : le contournement du R1 “Oosterweel” sera activé parmi les routes payantes “dès que le contournement sera mis en place“, indique Viapass. Aucune route ne sera ajoutée en Wallonie et en Région bruxelloise.

De Lijn adapte à nouveau son offre

La société flamande de transports en commun De Lijn adaptera son offre à partir du 1er juillet et procèdera à des ajustements pour combler les lacunes liées ces derniers mois à une sous-utilisation de certaines lignes ou à un manque de chauffeurs ou de bus, notamment. Un plan d’action est par ailleurs annoncé dès cet automne, à la suite de moyens supplémentaires attendus de la part du gouvernement flamand à partir de 2026.

L’offre des transports en commun dans le nord du pays sera adaptée en fonction de la capacité disponible, des changements d’horaires des trains de la SNCB et des déviations prévues à la suite de chantiers. Selon De Lijn, malgré des premières modifications du réseau en janvier, “il existe encore de nombreuses lignes de bus qui affichent un taux d’occupation très faible et d’autres lignes qui présentent un potentiel évident pour de nouveaux investissements“.

Tous les changements, ligne par ligne, sont disponibles sur les applications de De Lijn ou sur le “routeplanner” de son site. Dès septembre, un plan d’action sera mis en place visant à “mieux aligner l’offre sur les budgets précédemment fixés pour chaque région“. De Lijn élaborera par ailleurs dès cet automne des nouveaux plans de transport, tenant compte des moyens supplémentaires alloués par le gouvernement flamand dès 2026.

Indexation des salaires pour 360.000 travailleurs de quatre commissions paritaires

Quelque 360.000 travailleurs de quatre commissions paritaires verront leur salaire indexé au 1er juillet en raison du dépassement de l’indice-pivot en juin, indique le prestataire en ressources humaines SD Worx vendredi.

L’adaptation des salaires concerne 175.000 ouvriers (CP 111) et employés (CP 209) du secteur de la métallurgie, pour lesquels elle s’élève à 2,72%. Dans le secteur du nettoyage, dont la CP 121 prévoit deux indexations par an, 50.000 travailleurs verront une hausse de 1,64% de leur rémunération après une première de 1,23% en janvier. Le secteur de la construction applique, quant à lui, une indexation plus fréquente, tous les trois mois. Celle-ci sera de 0,87% le 1er juillet pour 135.000 ouvriers de la CP 124. SD Worx prévoit encore une indexation de 2,42 % en janvier 2026 pour les 500.000 employés de CP 200.

Le prochain dépassement de l’indice pivot dans le secteur privé est prévu pour novembre 2025. L’indice pivot pour l’indexation des prestations sociales et des salaires des 547.000 fonctionnaires pourrait également être dépassé d’ici à novembre, entraînant une prochaine indexation en février 2026.

Un code de conduite pour les experts non-vie

La fédération des assureurs, Assuralia a introduit, en collaboration avec l’association belge d’experts en règlement de sinistres incendies, GEBCAI, un code de conduite pour les experts intervenants en assurance de dommages matériels qui entre en vigueur ce 1er juillet. La profession et le titre d’expert en assurance incendie ne sont pas réglementés à l’heure actuelle.

Le code prévoit, entre autres, une obligation d’information envers les clients et contient des lignes directrices favorisant l’indépendance, l’intégrité et la transparence. Des exigences sur la formation, la rémunération, les méthodes de travail et l’expertise sont également fixées.

“Lancé à l’initiative des assureurs incendie réunis au sein de l’Assemblée Incendie d’Assuralia, ce code de conduite vise à renforcer la professionnalisation du métier d’expert et à garantir une meilleure qualité de service aux assurés“, avance Assuralia.

L’Ombudsman des assurances souligne la nécessité d’un encadrement renforcé de la profession d’expert en assurance incendie depuis plusieurs années. Dans son rapport annuel de 2022, il soulignait une série de dysfonctionnements observés dans les dossiers relatifs aux inondations de juillet 2021. Le code de conduite s’adresse à tous les experts en assurance dommages, excepté ceux dont la profession est régie par une législation spécifique, comme les experts automobiles, ou ceux qui interviennent dans l’évaluation de dommages corporels.

Les membres d’Assuralia souscriront au code de conduite pour leurs propres experts dès son entrée en vigueur et ils ne feront appel qu’à des experts et à des bureaux d’expertise indépendants qui se seront également engagés à respecter le code de conduite. GEBCAI le reprendra dans son règlement d’ordre intérieur.

Une nouvelle législation qui impose une série d’obligations aux experts incendie en matière d’information à l’égard de l’assuré, dont celle de préciser s’ils adhèrent ou non à un code de conduite entre également en vigueur ce 1er juillet.

Nouvelle étiquette énergétique pour les sèche-linges

Une nouvelle étiquette énergétique destinée à informer les consommateurs sur la durabilité et la réparabilité des appareils sera instaurée dès le 1er juillet sur les sèche-linges. Cette étiquette obligatoire remplacera l’ancien système de classe énergétique, a indiqué le SPF Économie, qui applique ainsi la législation européenne au sujet de la durabilité des appareils électroniques.

La nouvelle étiquette attribuera aux sèches-linges une note allant de A (la plus performante) à G (la moins performante). Elle indiquera également la consommation des appareils pour 100 cycles (et non plus par an) et le niveau sonore selon une classe de bruit de A à D. L’évaluation de la capacité, de la consommation et de la durée du cycle sera par ailleurs effectuée sur la base du programme “éco” et non plus du cycle “coton standard”.

Enfin, pour les modèles à condensation, une échelle d’efficacité de condensation allant de A à E sera proposée. Des étiquettes similaires ont déjà été introduites pour les téléviseurs, les lave-linge, les réfrigérateurs et, depuis le 20 juin dernier, pour les smartphones et tablettes.

Avec Belga – Photos : Belga