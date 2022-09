O.C.T.A.V.E avec Ada Oda, Under the Reefs Orchestra, Fortune Tellers et Giac Taylor

Un nouveau numéro de votre magazine musical O.C.T.A.V.E

Cette semaine dans O.C.T.A.V.E :

– coup de kif pour le dernier son de Ada Oda, il s’intitule Un Amore Debole,

– en live et interview le trio post rock jazzy Under The Reefs Orchestra,

– focus sur le rock de goodbye Fortune Tellers,

– et notre clip de la semaine est celui de The Witch signé par Giac Taylor.

■ Une émission présentée par Pierre Beaudot