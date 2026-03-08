Nouvel affaissement de voirie : l’avenue Venizelos à Anderlecht est fermée à la circulation

L’avenue Venizelos, à Anderlecht, est fermée à la circulation à cause d’un affaissement de voirie.

Un nouvel affaissement de voirie s’est produit, cette fois, à Anderlecht sur l’avenue Venizelos. Les images qui nous parviennent montrent un large gouffre dans la voirie. “La rue a été fermée ce matin. Nos équipes sont venues sur place“, nous confirme Saar Vanderplaetsen, porte-parole de Vivaqua. L’affaissement est, visiblement, lié à une fuite sur un raccordement à l’eau potable. “Les ouvriers sont en train de réparer.”

Toutefois, les ouvriers se sont aperçus d’un autre potentiel problème à cet endroit : “Ils ont aussi vu qu’il y avait de la terre dans l’égout, ce qui pourrait être un problème. Nous allons continuer les inspections. Il faudra curer l’égout pour dégager la terre, comprendre d’où elle vient et, le cas échéant, procéder à des travaux“, explique la porte-parole qui n’était pas en mesure de dire combien de temps la rue restera fermée. “Il est trop tôt pour dire quels travaux seront nécessaires“.

Ces problèmes n’ont pas d’impact pour les riverains, les égouts fonctionnant normalement.

