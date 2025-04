Nouveaux coups de feu cette nuit à Anderlecht

Selon nos informations, des coups de feu ont été tirés hier soir aux alentours de minuit dans le quartier Clemenceau à Anderlecht, au croisement des rues Ruysdael et Raphaël. Il s’agirait de tirs d’intimidation entre trafiquants de drogue. Aucun blessé n’est à déplorer mais l’on peut craindre des représailles. Les auteurs ont pris la fuite dans une voiture Skoda blanche, devant la police fédérale. Ils n’ont pas encore été identifiés mais une enquête est en cours, a précisé la zone de police. Le quartier Clemenceau a été le théâtre de plusieurs fusillades liées au trafic de drogue durant les mois de février et mars. Le 18 mars, c’est même en pleine heure de point sur la place du Conseil, où se trouve la maison communale, que des coups de feu avaient été tirés, faisant un blessé.

Pour lutter contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles, le parquet a décidé en début de ce mois de s’attaquer au portefeuille des consommateurs récréatifs. Jugeant que la phase de test de ce nouvel axe a livré des résultats positifs, le ministère public bruxellois a annoncé mardi vouloir “intensifier fortement ces opérations dans les semaines et mois à venir sur l’ensemble du territoire”.

En mars, 14 actions en ce sens ont été menées par les six zones de police locale et la police fédérale à la demande du parquet. Au cours de ces opérations, 165 propositions de transactions immédiates (PTI) ont été adressées aux contrevenants, essentiellement pour des faits de détention de produits stupéfiants, a précisé le ministère public. “Le système de la PTI a été créé pour permettre à des suspects pris en flagrant délit, et reconnaissant les faits qui leur sont reprochés, de payer immédiatement une somme d’argent forfaitaire via un terminal de paiement. Ce système permet de sensibiliser les consommateurs à l’impact de leur comportement sur la société”, juge le parquet. Partie émergée de l’iceberg, le trafic de drogue entraîne dans son sillage des nuisances pour le voisinage des points de vente, comme des problèmes d’hygiène (déchets, consommation en rue…), de bruit et de violence entre bandes rivales.

Des fusillades avaient opposé des trafiquants en début d’année dans plusieurs communes de la capitale. L’une d’elles avait particulièrement marqué les esprits, lorsque des hommes encagoulés et lourdement armés avaient fait feu le matin du 5 février à la sortie du métro Clémenceau. Outre la sensibilisation des consommateurs récréatifs par la perception immédiate, “le parquet de Bruxelles entend mettre en œuvre, avec les tribunaux, une chambre des assuétudes” pour les personnes souffrant d’addiction et confrontées “à des difficultés psycho-sociales lourdes, afin d’apporter une réponse adaptée et socialement efficace”.