Nouveau stade de l’Union : Ans Persoons espère un accord de principe pour le 21 juillet

La secrétaire d’Etat a précisé qu’elle essaierait de soumettre le Memory Of Understanding au gouvernement bruxellois encore cette semaine.

La secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme, Ans Persoons a maintenu lundi l’échéance du 21 juillet pour obtenir une convergence d’intentions entre la direction de l’Union Saint-Gilloise, la commune et la Région bruxelloise au sujet de l’option d’un nouveau stade.

“Le dialogue continue. Pascal Smet -ndlr: le prédécesseur de la secrétaire d’Etat- s’était proposé comme facilitateur dans ce dossier important pour lui. Je peux confirmer que je poursuis ce travail“, a notamment dit Mme Persoons, précisant avoir rencontré “très récemment” le CEO du club et la bourgmestre de Forest pour faire le point.

Mme Persoons était interrogée par plusieurs députés, pour la plupart inquiets de la tournure des échanges entre la commune et l’Union au sujet de ce dossier.

La commune de Forest mise sous pression

Au début du mois, le CEO de l’Union, Philippe Bormans, avait demandé à la commune de Forest, de “prendre ses responsabilités“, et indiqué ne jamais avoir ressenti jusqu’ici une ouverture des autorités communales à des solutions aux problèmes posés.

La commune de Forest s’est ensuite défendue de toute entrave au bon développement du projet, ayant “entendu la volonté du club de construire un nouveau stade sur un site communal“. Elle a cependant rappelé qu’il était “fondamental que les impacts sur la mobilité et sur le maintien des usages actuels soient dûment mesurés“. Elle a déploré n’avoir pas eu de réponse du club depuis février 2022 à ce sujet.

Plusieurs députés, de la majorité comme de l’opposition se sont inquiétés lundi de cette situation de blocage apparent, certains d’entre eux n’épargnant pas la majorité communale écologiste-socialiste (M. Loewenstein-DéFI; G. Van Goidsenhoven-MR; Ch. De Beukeklaer-Les Engagés; M. Vanden Borre-N-VA) et se montrant résolument partisans de donner au club mythique de la Région-capitale la possibilité de construire, sur fonds propres, un stade à la hauteur de ses ambitions.

“Résoudre les points de blocage”

Selon la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, la Task Force mise en place à l’initiative de son prédécesseur dans le but de faciliter la conclusion d’un accord de principe entre la commune, la RUSG et, éventuellement, la Région dans les meilleurs délais s’est réunie une première fois le 12 juin dernier. La réunion de cette instance pilotée par elle-même, co-présidée par la bourgmestre de Forest et qui réunit également la zone de police, plusieurs administrations régionales et des représentant(e)s des cabinets Vervoort, Maron et Van Den Brandt, a été “suivie par des réunions et recherches d’ordre plutôt technique“…

“Les différents points de blocage émis par la commune sont connus, et sont étudiés et discutés point par point. On essaie de trouver des solutions pour tous ces points. Le club, après avoir réalisé une première étude de mobilité, lance maintenant une nouvelle étude plus approfondie, comme demandé par la commune de Forest. Celle-ci sera accompagnée par les différentes institutions régionales et communales compétentes“, a encore dit Mme Persoons.

La secrétaire d’Etat a enfin précisé qu’elle essaierait de soumettre le Memory Of Understanding au gouvernement bruxellois encore cette semaine (ndlr: avant la période de vacances). De son côté, le collège échevinal de Forest veut soumettre ce texte au conseil communal, ce qui ne pourra se faire avant le retour de celui-ci, en septembre.

Belga