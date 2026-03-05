Nouveau départ de DéFI pour le MR : Marc Loewenstein rejoint le cabinet de Boris Dilliès

Le conseiller communal de Forest et ancien député bruxellois annonce rejoindre les libéraux au sein desquels il se retrouve désormais davantage sur l’échiquier politique.

Quelques jours après l’annonce du départ du conseiller communal ucclois Emmanuel De Bock vers le MR, c’est désormais au tour du conseiller communal forestois Marc Loewenstein de quitter le navire DéFI pour rejoindre les libéraux. La Libre avait révélé en début de semaine que ce dernier rejoignait le cabinet du ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR), mais il assurait alors ne pas quitter le parti DéFI. C’est désormais chose faite, annonce-t-il ce mercredi soir sur ses réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, après plusieurs mois de réflexion personnelle et politique, j’ai décidé de rejoindre le MR. C’est une décision mûrement réfléchie. Mes valeurs n’ont pas changé : le libéralisme, la solidarité, l’émancipation, la responsabilisation, la bonne gouvernance, la neutralité des services publics, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme restent les convictions qui guident mon engagement“, explique-t-il. “Sur l’échiquier politique, je me situe au centre-droit, et dans le contexte politique actuel — avec un gouvernement fédéral à droite et un gouvernement bruxellois également plus à droite que par le passé — je me sens aujourd’hui plus à l’aise pour défendre ces convictions au MR, tandis que DéFI a progressivement adopté un positionnement plus à gauche.”

Autre point de ralliement avec le MR : l’évolution de son analyse de la N-VA, dont DéFI s’est toujours détaché à Bruxelles, l’accusant de vouloir remettre en cause l’autonomie de la Région. “Non pas que je partage leurs positions institutionnelles, mais j’estime que le plus gros enjeu de société, la principale menace pour sa cohésion vient davantage du communautarisme que du communautaire“, précise Marc Loewenstein.

Il ajoute qu’il continuera de siéger au conseil communal de Forest, sous l’étiquette MR, dans le cadre du groupe MR+DéFI, qui avait fait liste commune lors des dernières élections communales.

