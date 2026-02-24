Le conseiller communal ucclois Emmanuel De Bock quitte DéFI pour rejoindre le MR

L’ancien chef de groupe DéFi au Parlement bruxellois a décidé de rejoindre les rangs du MR.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux le passage de DéFI au MR d’Emmanuel De Bock, député bruxellois honoraire, conseiller communal à Uccle et chef de groupe de la Liste du Bourgmestre. “Une nouvelle étape dans son engagement politique après plus de trente années d’investissement au sein de DéFI“, ajoute le président libéral.

Cité par son nouveau président, le principal intéressé déclare : “Je suis convaincu que face à la montée de l’extrême gauche, face aux majorités qui ont amené le PTB au pouvoir dans plusieurs communes bruxelloises, il faut se rassembler autour d’un projet alternatif libéral qui garantira la prospérité de tous par le travail et évitera la rupture des solidarités.”

Dans l’équipe de la présidence du Parlement bruxellois

Cette décision s’inscrit aussi dans une volonté de renforcer “son engagement en faveur d’un projet ambitieux pour Bruxelles” mené par le nouveau ministre-président Boris Dilliès (MR) et d’une politique rigoureuse poursuivie par Valentine Delwart (MR) à Uccle, ajoute Georges-Louis Bouchez.

Emmanuel De Bock rejoindra par ailleurs l’équipe de Bertin Mampaka à la présidence du Parlement bruxellois tout en poursuivant son mandat de chef de groupe et de conseiller CPAS.

Selon le président du MR, cette arrivée s’inscrit dans un mouvement plus large de recrutements dans les prochaines semaines qui continueront à renforcer le parti.

