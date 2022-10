Nocturnes, animations, itinéraires : la Museum Night Fever est de retour ce samedi soir

La Museum Night Fever, la nuit des musées à Bruxelles, fait son retour ce samedi soir.

Coup d’envoi, ce samedi soir, de la quinzième édition de la Museum Night Fever ! Au total, trente-quatre musées ouvriront leurs portes au public entre 19h et 1h du matin : l’édition 2022 est la plus large depuis sa création, avec une place de choix pour les artistes issus des communautés LGBTQIA+. Au programme, des nocturnes muséales, mais aussi des animations et des performances artistiques.

Parmi les musées participants, on retrouve notamment ARGOS, l’Autoworld, la CINEMATEK, la GardeRobe MannekenPis, les Halles Saint-Géry, le Musée de la Ville de Bruxelles ou encore l’Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique et le Musée de l’Armée. Train World et le Kanal-Centre Pompidou font également leur retour, tandis que la Fondation Thalie, l’Iselp et la Loge signent leur première participation

Plusieurs navettes de la STIB

À cette occasion, la STIB affrète également plusieurs navettes, avec quatre itinéraires différents au départ de la place Royale. Un de ces circuits sera notamment assuré par des véhicules historiques du Musée du Tram. Le réseau Noctis, lui, circulera de minuit à trois heures du matin à partir de la gare Centrale, pour desservir notamment l’after-party qui se déroule au C12 dès minuit.

ArBr avec Belga – Photo : Andrea Anoni via Facebook / Brussels Museums (archives)