Nizar Trabelsi extradé vers la Belgique après une longue bataille juridique

L’homme, d’origine tunisienne, a purgé intégralement sa peine en Belgique avant d’être détenu 12 ans outre-Atlantique. Cette arrivée marque la fin d’un bras de fer judiciaire de plus de 15 ans.

Nizar Trabelsi, condamné pour terrorisme en 2001, est extradé vendredi matin des États-Unis vers la Belgique, a annoncé la VRT. Il a été sorti d’un centre de détention de Virginie.

Selon la VRT, l’ancien footballeur tunisien ne possède pas la nationalité belge et n’a aucun titre de séjour valable. Sa présence sur le territoire belge soulève donc de nouvelles interrogations. L’octroi d’un visa semble politiquement difficile à défendre. Un renvoi vers la Tunisie est envisageable, mais le traité d’extradition passé entre les États-Unis et la Belgique interdisait son expulsion vers ce pays. Nizar Trabelsi avait été condamné en 2004 en Belgique à 10 ans de prison pour avoir planifié un attentat-suicide contre la base aérienne de Kleine-Brogel. Il avait reconnu, au cours du procès, qu’il avait l’intention de tuer des soldats américains casernés dans cette base. En novembre 2008, les autorités états-uniennes avaient réclamé à la Belgique l’extradition de M. Trabelsi, car des Américains étaient présents sur la base aérienne de Kleine-Brogel. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait interdit, en urgence, à la Belgique d’extrader l’homme. Le gouvernement belge n’avait pas attendu l’épuisement des voies de recours et, le 3 octobre 2013, l’extradition avait été exécutée.

En juillet 2023, après dix années passées de détention, Nizar Trabelsi a été acquitté par un jury fédéral américain. Néanmoins, il est resté incarcéré à l’isolement pour séjour illégal. En janvier dernier, la cour d’appel de Bruxelles avait condamné l’État belge à des astreintes, estimant qu’il ne faisait pas le nécessaire pour rapatrier Nizar Trabelsi en Belgique. La justice américaine et la justice belge ont donc fini par s’accorder sur son extradition.

Belga