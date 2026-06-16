Neuhaus ouvre sa première boutique en Inde

Le chocolatier bruxellois Neuhaus, spécialisé dans la production de pralines, a franchi une nouvelle étape dans son expansion internationale avec l’ouverture de sa première boutique en Inde, au sein de l’aéroport de Mumbai, signale-t-il mardi.

La première boutique indienne ouvre cette semaine au sein du tout nouvel aéroport international de Navi Mumbai. Début juillet, une deuxième boutique suivra à l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai. Neuhaus étudie aussi plusieurs emplacements en vue d’une expansion supplémentaire sur le marché intérieur indien.

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L’entreprise se félicite de faire son entrée sur l’un des marchés de consommation “les plus dynamiques au monde”, où la demande pour les marques haut de gamme et de luxe est croissante. Le marché du chocolat y est également en forte croissance, note-t-elle.

“L’Inde est un marché de croissance stratégique pour Neuhaus“, selon la CEO de Neuhaus, Isabel Baert. “Nous y observons un groupe croissant de consommateurs à la recherche de marques haut de gamme authentiques, de savoir-faire et de produits de grande qualité. Nos pralines belges s’inscrivent parfaitement dans cette évolution.”

Cette ouverture en Inde s’inscrit dans une stratégie de croissance internationale plus large. L’année dernière, Neuhaus avait déjà renforcé sa présence aux États-Unis, avec une seizième boutique récemment inaugurée, et vient par ailleurs d’en ouvrir de nouvelles en Belgique et en Jordanie.

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À l’échelle mondiale, Neuhaus compte aujourd’hui quelque 90 boutiques, principalement en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Toutes les pralines sont toujours fabriquées dans l’atelier de Vlezenbeek, près de Bruxelles, où des investissements supplémentaires ont récemment été réalisés afin d’augmenter la capacité de production et de renforcer encore la durabilité de la production.

Belga