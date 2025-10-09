Négociations bruxelloises : des arbitrages budgétaires complexes

Les négociations autour du budget 2025 de la Région bruxelloise ont repris ce jeudi entre les six partis. Elles entrent dans une phase critique.

Réunis au BIP, les six partis en discussion, MR, PS, Les Engagés, Groen, Open VLD et Vooruit doivent s’entendre sur des économies à hauteur d’un milliard d’euros pour réduire un déficit estimé à 1,5 milliard.

Après deux semaines de discussions, dans un climat parfois tendu, un cadre budgétaire commun a enfin été trouvé. Place désormais aux chiffres et aux arbitrages politiques. Et ce jeudi, David Leisterh (MR) devait remettre une troisième note budgétaire sur base de la discussion de la précédente. À 18h, les discussions se poursuivaient avec un objectif commun : avancer sur le budget rapidement.

► Lire aussi | Négociations bruxelloises : beaucoup de turbulences, les réunions reprennent jeudi

Parmi les dossiers sensibles : les investissements et les entreprises publiques régionales, comme la STIB ou la SLRB.

■ Duplex de Valentine Rolus