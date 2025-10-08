Passer la navigation
Négociations bruxelloises : beaucoup de turbulences, les réunions reprennent jeudi

David Leisterh préparera pour jeudi une troisième note budgétaire sur base de la discussion de la précédente.

Les six partis invités à plancher sur un projet de budget pour la Région-capitale (MR-Les Engagés-PS; Groen-Open Vld-Vooruit), se sont retrouvés mardi après-midi. Ils avaient notamment à leur ordre du jour les plans pluriannuels d’investissement de la Stib et de la SLRB, ainsi que le dossier des titres-services.

Il semble que les échanges au cours des deux derniers jours aient traversé des phases de turbulence, a-t-on appris à diverses sources. On travaille jusqu’ici toujours sur base de la deuxième note budgétaire du formateur David Leisterh, à laquelle les négociateurs ont réagi, dès la semaine dernière, certains en produisant leur propre note. Jusqu’à présent, ces échanges que l’on dit laborieux n’ont pas (encore) débouché sur une synthèse.

David Leisterh préparera pour jeudi une troisième note budgétaire sur base de la discussion de la précédente, ligne par ligne, et des apports des uns et des autres à ce sujet pour tenter d’approcher un point d’équilibre.

Il n’y aura pas de réunion mercredi.  Les partis autour de la table s’étaient accordés en fin de semaine dernière sur le cadre budgétaire. L’objectif est de réduire le déficit d’un milliard d’euros. Les discussions partent d’un déficit estimé à 1,5 milliard, alors que l’Open VLD tenait jusqu’ici à une base de 1,2 milliard, avant d’accepter samedi de poursuivre les négociations.

Belga, image Belga : David Leisterh et Frederic De Gucht

08 octobre 2025 - 06h54
Modifié le 08 octobre 2025 - 06h54
 

