Négociations bruxelloises : après le clash avec l’Open Vld, le PS absent aujourd’hui

Les négociations budgétaires ont été perturbées ce jeudi par l’absence du PS à la réunion prévue au BIP.

Malgré cette absence, les discussions ont tout de même débuté avec le MR, Les Engagés, Groen, Open Vld et Vooruit, mais sans réelle majorité. De son côté, le président du MR, Georges-Louis Bouchez affirme vouloir poursuivre les discussions. À son arrivée, il a concédé que certains propos ne contribuaient pas à améliorer le climat de confiance entre les protagonistes. Mais il n’en a pas démordu, il n’y a pas d’alternative consistante pour établir un budget et former un gouvernement dont Bruxelles a grandement besoin. Il n’a pas semblé contrarié outre mesure à l’idée d’un report d’un jour ou deux du conclave qu’il avait appelé de ses vœux pour le week-end à venir.

L’absence du PS fait suite aux propos virulents du président de l’Open Vld, Frédéric De Gucht, accusant les socialistes d’être “dépendants” aux dépenses publiques, ce qui a donc provoqué une rupture de confiance.

► Relire | “Alcoolique accro à la dépense publique” : le PS bruxellois dénonce des propos “insultants” de Frédéric De Gucht

La tension est également renforcée par la situation financière alarmante de la Région : Belfius a décidé de rompre sa collaboration avec la capitale, accentuant le risque de shutdown, selon le ministre du Budget, Dirk De Smedt (Open Vld).

■ Reportage de Simon Breem, Nicolas Scheenaerts et Manu Carpiaux

Sans la PS, indispensable pour former une majorité, les négociations semblent au point mort.

Rédaction avec Belga