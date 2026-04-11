Neder-Over-Heembeek : une initiation pour tous au hockey

À Neder-Over-Heembeek , la place Peter-Benoit s’est transformée le temps d’une journée en terrain de hockey éphémère.

Installée en plein cœur du quartier, cette initiative du Promotour a permis aux passants de découvrir gratuitement ce sport, parfois par hasard.

L’objectif est clair : démocratiser le hockey en allant directement à la rencontre du public, dans des lieux inattendus et très fréquentés. Organisé en collaboration avec les communes et les clubs locaux, l’événement met ici à l’honneur le Royal Primrose Hockey Club, seul club de la Ville de Bruxelles, qui espère attirer de nouveaux membres.

Cette action s’inscrit aussi dans un contexte particulier, à quelques mois d’une Coupe du monde organisée en Belgique. Le Promotour poursuivra sa tournée dès le lendemain à Laeken, avec une nouvelle journée d’initiation ouverte à tous.

■ Reportage de Simon Breem