NBA : avec 20 points et 8 rebonds, Toumani Camara permet aux Blazers de renverser les Spurs

Relativement maladroit au tir ces dernières semaines, Camara s’est montré en réussite à San Antonio, où les Blazers ont conquis leur deuxième victoire de rang et la quatrième en cinq rencontres. L’ailier bruxellois a inscrit 7 de ses 11 tirs, dont 5 sur 9 à trois points. C’est la première fois qu’il réussit plus de la moitié de ses tentatives depuis le 4 décembre dernier, et seulement la cinquième fois cette saison en 35 sorties.

Une fois de plus, Deni Avdija a animé l’attaque de Portland avec un triple double: 29 points, 11 rebonds, 10 assists. Donovan Clingan y a ajouté 24 unités, tandis que les Spurs devaient s’appuyer sur Luke Kornet (23 points, 8 rebonds) et Julian Champagnie (20 points, 10 rebonds).

Les Trail Blazers ont mené pendant la quasi-totalité de la rencontre, mais San Antonio a réussi à revenir à un point à 1:36 de la fin du match. Cela s’est avéré vain.

Grâce à une bonne série de quatre victoires en cinq matchs, Portland remonte au 9e rang de la conférence Ouest, avec un bilan général de 16 victoires et 20 défaites. San Antonio ne doit pas s’inquiéter outre mesure de ce revers et pointe toujours à la 2e place (25v-10d) derrière l’impérial Thunder d’Ajay Mitchell (30v-5d).

