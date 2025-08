Nafissatou Thiam s’alignera encore au javelot à St-Nicolas et à la hauteur à Lausanne avant Tokyo

En plus du Memorial Van Damme le 22 août au stade Roi Baudouin à Bruxelles, Nafissatou Thiam a ajouté deux évènements à son agenda avant les championnats du monde d’athlétisme du 13 au 21 septembre.

Son management a confirmé mardi la participation de la triple championne olympique à l’heptathlon lors du festival du lancer du javelot à St-Nicolas, en pays de Waes, le 10 août et à la manche de la Ligue de Diamant à Lausanne le 20 août où elle s’alignera à la hauteur. Ce sont deux disciplines de l’heptathlon où elle tentera de décrocher un troisième titre mondial dans la capitale japonaise le mois prochain, après ceux enlevés à Londres en 2017 et Eugene en 2022, lors de l’épreuve multiple qui se déroule les 19 et 20 septembre. Au Memorial Van Damme, elle se mesurera à Noor Vidts, en bronze aux JO de Paris à l’heptathlon l’été dernier, dans le concours de la longueur.

Nafissatou Thiam passe ainsi en revue et en compétition différentes épreuves de l’heptathlon. Elle avait réussi un bond à 6m48 à la longueur lors des championnats de Belgique au stade Roi Baudouin samedi et avait signé un chrono de 13.91 sur 100m haies en séries le dimanche, s’arrêtant “par mesure de prudence” après la première haie en finale l’après-midi. Nafissatou Thiam effectuait alors sa rentrée en compétition un an après son titre olympique dans la capitale française.

Belga