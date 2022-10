MyPermit Environnement : un nouveau site pour demander un permis d’environnement en ligne

Après MyPermit.brussels destiné aux demandes numériques de permis d’urbanisme, la Région bruxelloise lance désormais MyPermit Environnement, à destination des permis d’environnement.

Bruxelles Environnement lance ce mardi le site MyPermit.environnement.brussels, un nouveau portail en ligne destiné à introduire numériquement des demandes de permis d’environnement. Ce portail a été réalisé en collaboration avec le Centre Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) et permet à tous les Bruxellois de déposer un permis d’environnement via la plateforme itsme ou un lecteur de carte d’identité. Différents formulaires sont proposés et une cartographie interactive permet d’identifier les parcelles concernées pour connaître toutes les informations nécessaires (classement de la parcelle, état des sols…). Tous les documents nécessaires à télécharger sont également indiqués pour compléter en bonne et due forme la demande de permis.

Bruxelles Environnement précise encore que la grande majorité des nouveaux permis d’environnement gérés par l’administration régionale sont actuellement disponibles via la plateforme. Et que des travaux sont menés pour introduire progressivement les demandes à destination des administrations communales, les prolongations de permis et les demandes spécifiques liées à l’amiante et au captage des eaux souterraines.

Ce portail vient s’ajouter au site d’Urban.brussels, MyPermit Urban, qui propose un site similaire pour l’introduction des permis d’urbanisme. Un site ouvert à toutes et tous depuis le début du mois d’octobre.

Gr.I. – Photo : Bruxelles Environnement