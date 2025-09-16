MR et Engagés rejettent un texte pressant la Fédération Wallonie-Bruxelles à rompre tout lien académique avec Israël

La majorité MR-Engagés en Fédération Wallonie-Bruxelles a repoussé mardi une proposition de résolution parlementaire déposée par l’opposition PTB appelant l’entité à rompre tout lien académique avec Israël en raison de son intervention sanglante à Gaza.

Centré sur les compétences de la FWB, le texte de la résolution visait à mettre fin à tous les accords de coopération scientifique entre universités belges francophones et israéliennes. Il appelait parallèlement le gouvernement d’Elisabeth Degryse à plaider au sein des instances compétentes pour l’exclusion d’Israël des grands événements culturels et sportifs internationaux, tels que l’Eurovision 2026 de la chanson ou l’Euro de football. A l’issue d’un long débat tendu par moments, les députés MR et Engagés ont sans surprise voté contre le texte. “Le gouvernement fédéral a récemment adopté une position et un ensemble de sanctions envers Israël plus larges que les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles”, a justifié la cheffe de groupe libéral, Diana Nikolic.

Selon elle, pareille résolution “symbolique” n’aurait qu’un “impact quasiment nul” pour les populations palestiniennes. S’appuyant lui aussi sur l’accord intervenu au niveau du gouvernement fédéral et l’importance d’une coordination européenne en la matière, Jean-Paul Bastin (Engagés) a appelé à éviter de prendre des sanctions générales qui conduiraient à punir aussi les acteurs de paix. “Est-ce qu’on doit tout geler ou tout de même garder des contacts avec la société civile?”, s’est-il notamment interrogé.

Dans l’opposition, les députés PS et Ecolo ont appuyé l’initiative du PTB. Anne Lambelin (PS) a rappelé deux principes au centre du droit international: la cohérence et la proportionnalité. “Ce que fait Israël, ce n’est pas de la légitime défense. Ce sont des crimes de guerre et un génocide!”, a-t-elle martelé. Hajib El Hajjaji (Ecolo) a abondé dans le même sens: “(Ce que fait Israël), ce n’est plus le droit de se défendre mais c’est le droit de coloniser”. Porteur de la résolution, Octave Daube (PTB) a fustigé le vote négatif exprimé par la majorité, l’élu marxiste y voyant le signe de la “complicité du MR et des Engagés avec le génocide” mené à Gaza.

Belga