Mort du jeune Fabian : la mère souhaite rencontrer le policier

3 mois après la mort du jeune Fabian, aucune rencontre n’a eu lieu entre la famille et le policier, malgré la volonté de la maman.

Après deux mois sans réponse, la maman a finalement reçu des nouvelles ce matin. “Nous avons reçu une information comme quoi le policier semble vouloir essayer de voir quelles sont les questions de la maman. Cela ne présage rien de son accord de participer, mais on sait qu’il est d’accord de rencontrer l’association qui s’occupe de la justice restaurative”, explique l’avocate de la maman de Fabian.

Cette justice restaurative intervient en parallèle de la justice pénale. La mère du jeune garçon souhaite des réponses à ses questions, sans devoir attendre l’audience. De son côté, l’avocate de la famille ne comprend pas pourquoi le policier a attendu si longtemps avant de réagir. “Il a attendu deux mois pour dire oui je viendrais à une certaine rencontre.”

Aujourd’hui, l’organisation d’une rencontre est en cours. La date n’a pas été encore fixée, et l’enquête suit son cours.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Johan Brohet et Corinne De Beul 

02 septembre 2025 - 17h51
Modifié le 02 septembre 2025 - 17h51
 

