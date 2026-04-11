Mort de Fabrice Kayembe Makolo à Ixelles: Luciana Mbote maintient la thèse de l’accident

Vendredi, à Nivelles, l’accusée et ses avocats ont maintenu la thèse accidentelle, que n’avait pas suivi la cour d’assises de Bruxelles, pour expliquer le coup de couteau fatal à la victime.

Après la lecture de l’acte d’accusation en matinée par l’avocate générale Aurélie Baurain, Me Nicolas Cohen, le conseil de Luciana Mbote, a présenté un court acte de défense où il a rappelé la présomption d’innocence dont doit bénéficier sa cliente, née en 1989 et qui comparait libre.

“Notre rôle est de montrer que la version de Luciana Mbote est cohérente avec la plupart des éléments du dossier. Il restera des zones d’ombre, quelques contradictions… C’est le cas dans tout procès pénal. L’explication est celle d’un malheureux accident”, a indiqué l’avocat de la défense, indiquant que sa cliente n’avait jamais eu l’intention de tuer son compagnon.

Le président Michel De Grève a consacré plusieurs heures vendredi à interroger l’accusée, qui a précisé qu’elle “aimait énormément” Fabrice Kayembe Makolo. Tous deux ont commis des faits de violence envers d’anciens partenaires, avant qu’ils se rencontrent et vivent ensemble dans un appartement de la rue de Livourne, à Ixelles, où s’est déroulé le drame.

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Les disputes étaient fréquentes à l’adresse. Le 4 juin 2021, vers 3h30, Luciana Mobte affirme que la victime pris un couteau de cuisine, l’a pointé vers elle et l’a mis ensuite sous son propre cou, disant que c’était elle ou lui. Elle aurait alors agrippé sa main pour empêcher qu’il se blesse et éloigner la lame. Mais, à un moment, elle a relâché la pression alors qu’il exerçait une force dans l’autre sens, et le couteau a pénétré dans le cou de Fabrice Kayembe Makolo, sectionnant l’artère carotide et la jugulaire gauches. L’homme est décédé sur place.

Le médecin légiste a estimé que la trajectoire de la lame n’était pas compatible avec la version livrée par l’accusée et mimée lors de la reconstitution. Luciana Mbote a été questionnée sur ce point vendredi. “Les choses se sont passées très vite. Je ne sais pas mimer ou redire avec exactitude ce qui s’est passé: j’ai refait les gestes comme je pense les avoir vécus”, a-t-elle répondu.

Avant ces faits, le couple avait déjà fait l’objet de poursuites à la suite d’un différend au cours duquel l’accusée avait utilisé un couteau tandis que Fabrice Kayembe Makolo l’avait frappée avec un marteau. Tous deux avaient été condamnés par défaut mais la cour d’appel a prononcé par la suite l’acquittement de Luciana Mbote, reconnaissant qu’elle avait agi en légitime défense.

Lundi, la cour d’assises entendra les enquêteurs.