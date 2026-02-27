Moratoire sur neuf friches : la proposition d’ordonnance d’Ecolo largement rejetée par le parlement bruxellois

Le Parlement bruxellois a confirmé vendredi à une très large majorité (68 voix), le rejet de la proposition d’ordonnance d’Ecolo, visant l’instauration d’un moratoire sur toute construction dans neuf zones vertes de la capitale.

Seul Ecolo a refusé de rejeter le texte (4 voix). La N-VA et le Belang (2 voix) se sont abstenus.

Étaient notamment visés par la proposition de moratoire le site Josaphat à Schaerbeek, le champ des cailles à Watermael-Boitsfort, le site Meylemeersch à Anderlecht ou encore le Donderberg à Laeken.

En commission, la proposition initiée par Ecolo et co-signée par le MR avait été amendée, avant la formation du nouveau gouvernement, dans diverses directions, si bien qu’au final elle n’avait déjà pu obtenir de soutien majoritaire.

Certains amendements visaient à ajouter une zone, d’autres à en retirer partiellement trois. Cela s’était soldé par un vote à 7 contre 7 impliquant le rejet.

Vendredi, Alain Maron, qui a repris son mandat de député, s’est livré à un baroud ‘d’honneur autour de la proposition qu’avait préparée John Pitseys qui, en tant que suppléant, a dû lui rendre son siège de député. Il a surtout critiqué le compromis intervenu entre partenaires de la nouvelle majorité sur les friches qui en sacralise trois et table sur un moratoire de 18 mois sur plusieurs autres.

Voilà qui ne résoudra rien sur le plan de la sécurité juridique d’abord, au-delà de la question centrale de la préservation du climat, a-t-il dit en substance.

Les libéraux et les socialistes, nouveaux partenaires de majorité n’ont guère paru s’en émouvoir. La cheffe du groupe MR Loubna Azghoud a annoncé d’emblée que le MR retirait sa co-signature du texte défendu par Ecolo.

