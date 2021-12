Monde politique, monde de la musique… Les hommages se multiplient après le décès de Jean Demannez

Jean Demannez est décédé ce mercredi à l’âge de 72 ans. L’ancien bourgmestre socialiste de Saint-Josse-Ten-Noode était une figure du PS bruxellois. De nombreuses personnes lui ont rendu hommage ce jeudi.

► Portrait | Jean Demannez, l’ex-bourgmestre de Saint-Josse, est décédé

À l’annonce du décès de l’ex-bourgmestre, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a dit avoir appris “avec une grande tristesse la disparition d’un compagnon de route, jusqu’à son dernier souffle derrière sa batterie”.

C’est avec une grande tristesse que j’apprends la disparition d’un compagnon de route. Jusqu’à son dernier souffle, derrière sa batterie. Ta prestation du 23 octobre restera gravée dans ma mémoire. Ciao l’ami pic.twitter.com/iLjmcHmCHV — Rudi Vervoort (@rudivervoort) December 1, 2021

L’actuel président de la fédération bruxelloise, Ahmed Laaouej, a souligné que Jean Demannez, “aussi connu pour ses goûts musicaux, laissera le souvenir d’un homme dévoué à sa commune, ouvert, affable, et s’inscrivant dans la continuité de son prédécesseur Guy Cudell”.

Le @psbruxellois a appris avec tristesse le décès de Jean Demannez qui fut Bourgmestre de Saint-Josse. Grande personnalité de la vie politique bruxelloise,il laissera le souvenir d’un homme dévoué et fidèle à ses valeurs progressistes. Toutes nos condoléances à ses proches. pic.twitter.com/iYDRaWNp0Q — Ahmed Laaouej (@AhmedLaaouej) December 1, 2021

On épinglera encore l’hommage rendu en ces termes par Emir Kir avec lequel les relations de Jean Demannez s’étaient détériorées à la suite de leur rivalité électorale en 2012: “Il restera pour Saint-Josse un grand bâtisseur et un homme de culture. Nos chemins ont parfois été différents mais notre envie de donner le meilleur pour Saint-Josse nous rassemble. Mes pensées sont avec sa famille et ses proches”, a commenté le bourgmestre actuel de la commune, sur son compte Facebook.

Je salue la mémoire de Jean Demannez. Il restera pour Saint-Josse un grand bâtisseur et un homme de culture. Nos chemins ont parfois été différents mais notre envie de donner le meilleur pour Saint-Josse nous rassemble. Mes pensées sont avec sa famille et ses proches. — Emir KIR (@emir_kir) December 1, 2021

Le Bota salue son Président

Parmi les casquettes de Jean Demannez se trouvait également celle de Président du Conseil d’Administration du Botanique. Un rôle qu’il avait endossé depuis 2006. “Jean Demannez aimait la musique et … le Jazz particulièrement. Il connaissait les enjeux de notre métier et a encouragé toutes nos actions pour soutenir les artistes en lien avec notre mission”, témoigne le Directeur du Botanique Paul-Henri Wauters.

“Jean Demannez aimait le personnel de notre Maison et prenait plaisir à bavarder avec les un.e.s et les autres. Il répondait à chaque appel avec une grande disponibilité, un sens de l’écoute et de la solution harmonieuse lors des dossiers complexes que Le Botanique a connus. La bienveillance et l’expérience qu’il apportait à chaque fois, nous a accompagnés vers les meilleures solutions possibles, avec cet humour et cette malice qui vont tant nous manquer“, conclut-il.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli