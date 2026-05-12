Molenbeek veut transformer le quartier des Étangs Noirs : plus de verdure, des espaces de jeux et des rues sécurisées

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a introduit une demande de permis pour réaménager plusieurs espaces publics dans le quartier des Étangs Noirs. L’objectif est notamment de verduriser le quartier, lutter contre les îlots de chaleur et améliorer la sécurité aux abords des écoles, rapporte La DH.

Plusieurs rues sont concernées par ces futurs travaux. Au croisement des rues d’Ostende et Vanderdussen, la commune prévoit d’agrandir les trottoirs, d’installer des parkings vélos et de sécuriser l’accès au futur “jardin vivant”, un projet d’espace vert et d’équipement de quartier. Rue de la Carpe, deux nouvelles placettes doivent voir le jour : l’une près de la rue d’Ostende, avec des jeux et des plantations, l’autre à hauteur de la rue Edmond de Grimberghe. La rue passera également en sens unique avec des trottoirs élargis et une bande cyclable.

Des modifications similaires sont prévues rue des Osiers, où la placette existante sera agrandie et végétalisée, avec l’installation d’une aire de jeux pour enfants.

La commune souhaite aussi sécuriser les abords de plusieurs écoles. Des plateaux surélevés et de nouveaux parvis sont envisagés rue de Courtrai, rue des Quatre-Vents et chaussée de Merchtem, notamment près des écoles La Rose des Vents et Vier Winden ainsi que de la Maison des cultures et de la cohésion sociale.

Concernant le stationnement, l’échevine des Travaux publics Saliha Raiss (Vooruit) assure vouloir préserver “un maximum de places existantes”.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du contrat de quartier Étangs Noirs et du contrat d’axe et contrat d’îlot “Courtrai-Ostende”. Une grande partie des aménagements sera subsidiée par la Région. Le budget global dépasse actuellement 1,7 million d’euros.

En parallèle, un autre chantier avance : le réaménagement du parc de la Fonderie. Celui-ci prévoit de nouveaux équipements ludiques et pédagogiques, une amélioration de l’accessibilité et davantage de désimperméabilisation. Un budget de près de 2 millions d’euros a été prévu, principalement financé par la Région.

Rédaction