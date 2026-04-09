Molenbeek : une solution de relogement pour les locataires de la Tour Machtens 1

Le Logement Molenbeekois a annoncé des avancées concrètes en matière de relogement pour les locataires de la Tour Machtens 1, à la suite d’une rencontre organisée avec les habitants et le nouveau Directeur général de la SLRB.

Lors de cette rencontre, le président du Logement Molenbeekois, Dirk De Block, a détaillé les perspectives pour les familles concernées : “Pour certains locataires, l’annonce de la présence d’amiante est venue s’ajouter à des conditions de vie déjà difficiles, notamment en raison de problèmes d’humidité et/ou d’un logement devenu inadapté à la composition du ménage. Le Logement Molenbeekois a souhaité apporter une réponse à cette situation. C’est dans ce cadre que notre Directeur général, Frédéric Dufour, a lancé un appel aux autres sociétés immobilières sociales bruxelloises. Nous sommes heureux d’annoncer avoir reçu deux réponses positives, représentant au total 18 logements. Nous remercions ces sociétés pour cette solidarité concrète, qui permet de soulager les familles les plus touchées.”

“Dans l’immédiat, la priorité est d’assurer le relogement des familles confrontées à des problèmes d’humidité ou techniques majeurs et à des logements trop exigus dans la Tour Machtens 1. À terme, nous souhaitons également reloger les autres locataires, dont les appartements restent aujourd’hui dans un état acceptable. Notre objectif est donc de vider progressivement la Tour Machtens 1. Toutefois, la priorité actuelle reste le relogement d’une centaine d’autres ménages issus de plusieurs immeubles critiques, comme Gandhi 2 et Brunfaut 35“, détaille à son tour Frédéric Dufour, le Directeur général du Logement Molenbeekois.

> REPORTAGE Amiante dans les tours Machtens : des habitants demandent une solution de relogement urgente

Cette semaine, des habitants des tours Machtens, situées en face du métro Beekkant à Molenbeek, avaient protesté contre l’état de ces tours de logements sociaux. En partie insalubres et présentant de l’amiante, ces bâtiments abritent toujours une septantaine de famille.

Rédaction