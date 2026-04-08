Amiante dans les tours Machtens : des habitants demandent une solution de relogement urgente

Des habitants des tours Machtens, situées en face du métro Beekkant à Molenbeek, ont fait une action ce mercredi pour protester contre l’état de ces tours de logements sociaux. En partie insalubres et présentant de l’amiante, ces bâtiments abritent toujours une septantaine de famille. Au cours d’un rassemblement, ils ont demandé une solution de relogement urgente. Un relogement partiel est prévu.

En réalité, cela fait des années que ces habitants des tours Machtens demandent une solution de relogement au foyer molenbeekois. “Quand on a fait des demandes, on nous a répondu qu’on ne pouvait pas espéré être relogés avant 2030. C’est beaucoup, on ne peut pas imaginer vivre dans ces conditions jusque là”, explique Maleka Ouassari, membre du collectif Machtens.

Relogement partiel

La mobilisation a fini par payer puisque Alain Verheulpen, le directeur de la société du logement de la région bruxelloise (SLRB), s’est déplacé. “Je ne suis pas sûr qu’on va tout arranger, mais on va voir ce qu’on peut faire”, déclare-t-il avant de monter inspecter les appartements. Alain Verheulpen explique ensuite : “Il y a trois semaines, on a demandé au logement molenbeekois de faire un appel aux autres sociétés de logement de la région, un appel à appartement. On estime qu’il y a la moitié des appartements ici, donc 35, qui méritent un relogement. Et suite à cet appel, le logement molenbeekois peut annoncer qu’une grosse quinzaine de logements sont disponibles dans d’autres sociétés de logement”.

Ce relogement est donc partiel et les autres locataires devront être patients. Quant à l’avenir de ces tours, leur démolition et reconstruction était prévue. Mais faute de budget, ce projet est abandonné et d’autres solutions sont à l’étude.

■ Un reportage de Jean-Christophe Pesesse, Nicolas Scheenaerts, Hugo Moriamé