La Ville de Bruxelles ouvre cinq salles de blocus pour les étudiants

Le CPAS de la Ville de Bruxelles mettra à partir de mercredi, et jusqu’au 26 juin à la disposition des étudiants cinq salles d’étude équipées du WiFi, d’une imprimante et de quelques ordinateurs, a annoncé mardi le président du Centre Public d’Action Sociale, David Weytsman.

Accessibles du lundi au samedi de 8h30 à 21h, ces salles sont ouvertes aux étudiants de 16 ans et plus, sur présentation d’une carte d’étudiant. Ces lieux d’étude ont une capacité d’accueil d’un peu moins de 200 places. En 2024-2025, on y a dénombré près de 8.000 passages.

Selon David Weytsman, le CPAS propose par ailleurs une formule de “blocus résidentiel” qui s’adresse aux étudiants de 18 ans et plus qui, en raison de leur situation familiale ou de l’exiguïté de leur logement, ne disposent pas d’un environnement leur permettant de préparer leur session d’examen.

Concrètement, le CPAS leur propose une chambre individuelle dans l’une de ses maisons de repos, équipée de tout le confort nécessaire (WC, salle de bains, WiFi, frigo, micro-onde) pour qu’ils puissent travailler dans le calme. Ils peuvent avoir accès aux salles communes de la MRS. La maison de repos leur offre les repas comme elle le fait aux habitants.

Cette aide est destinée aux personnes accompagnées par le CPAS. Au total, quatre chambres sont disponibles cette année. Le nombre d’étudiants aidés dépendra de la période d’occupation des chambres.

Les salles d’étude sont situées au 7, rue du Miroir, dans le centre; sur le site de l’hôpital Brugmann, situé rond-point Cité Jardin, à côté de l’entrée de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola; au 120, boulevard Emile Bockstael, à Laeken; au centre Pôle Nord situé 210, chaussée d’Anvers 210, 1000 Bruxelles; et au 28, place Saint-Nicolas, à Neder-Over-Heembeek (pour ce dernier site, à partir du 1er mai).

Belga