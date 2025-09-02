De l’amiante identifié dans 400 appartements du Logement molenbeekois

Les locataires ont été mis au courant ce lundi.

Il y a de l’amiante dans environ 400 appartements du Logement molenbeekois, comme l’indique sur son site la société de logements sociaux, confirmant une information de la RTBF.

“Nous allons appeler tous les habitants à partir du 8 septembre afin de nous assurer que chacun a bien reçu l’information et qu’ils sachent qu’il ne faut pas forer, poncer ou endommager les murs et plafonds”, a expliqué Dirk De Block (PTB), échevin du Logement et président de la SISP Logement molenbeekois. La présence d’amiante a été mise en évidence lors d’un état des lieux réalisé dans le cadre d’un plan de modernisation et de mise en conformité du parc immobilier. Le Logement molenbeekois, qui gère environ 3.500 logements sociaux, précise qu’il n’existe pour l’instant aucun danger pour les habitants. Chaque appartement concerné fera l’objet d’une inspection afin d’évaluer les risques éventuels. “Compte tenu de l’âge de plusieurs immeubles, il aurait été étonnant de ne trouver aucune trace d’amiante, un matériau couramment utilisé dans les années 60 et 70”, poursuit la société.

Des consignes de prudence ont été diffusées via une campagne d’affichage, les concierges, une permanence et un call center (02/206.08.16) : ne pas percer les murs ou plafonds, ne pas poncer et s’abstenir de tout travail. Les inspections détaillées des appartements débuteront ce mois de septembre. “Les résultats seront présentés lors d’assemblées début novembre, ainsi qu’un plan où l’on phasera les travaux en fonction de l’importance des interventions à effectuer”, a indiqué Dirk De Block. L’amiante, utilisé dans les années 60 et 70 pour l’isolation, est interdit car ses fibres, dangereuses lorsqu’elles sont inhalées, peuvent provoquer de graves maladies respiratoires et cancers. Le risque survient uniquement lorsque le matériau est abîmé ou manipulé sans précaution.

Belga – Image d’illustration